В Алматы прошла пресс-конференция по вопросам противодействия коррупции

Усилено наказание за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей.

25 декабря 2020 года Антикоррупционной службой по городу Алматы, с участием общественности города и государственных органов, проведена пресс-конференция по вопросам повышения эффективности противодействия коррупции. В реализацию поручений главы государства поэтапно принят ряд важных законодательных мер по усилению противодействия коррупции, сообщает zakon.kz.

Введен запрет на применение условно-досрочного освобождения к лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого коррупционного преступления. Исключения составляют только два случая: совершение таких преступлений отдельными категориями социально уязвимых граждан и осужденные, выполнившие все условия процессуального соглашения о сотрудничестве – отметил и.о. заместителя руководителя Департамента Рустем Тайтулеев.

Исключена возможность отбытия наказания для осужденных за коррупцию сразу в уголовно-исполнительных учреждениях минимальной безопасности (так называемые колонии-поселения), тогда как ранее лицо получившее взятку в особо крупном размере (более 10.000 МРП) могло отбывать наказание в колонии-поселения.

Кроме того, усилено наказание за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей.

Сотрудники правоохранительных органов и судьи наделены особыми полномочиями и совершение ими преступлений характеризуется повышенной общественной опасностью. В этой связи, вполне закономерно, что они должны нести более строгое наказание, т.е. теперь получение взятки относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Также закон усиливает для них наказание за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 361, 364, 365, 369 и 379 УК РК.

Вместе с тем, ужесточение ответственности также коснулось взяткодателей и посредников.

Еще одной антикоррупционной новеллой является введения запрета для госслужащих, депутатов Парламента и судей на открытие и владение счетами в иностранных банках.

Принятие и реализация вышеуказанных норм даст серьезный импульс в усилении борьбы с коррупцией, эффект который, мы почувствуем в ближайшем будущем.

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