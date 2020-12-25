В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Вероятность шторма 85-90%.
Фото : 24.kz25 декабря 2020, 16:42
26 декабря в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Актюбинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.
В Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.
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