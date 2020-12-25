В Казахстане действует организация НОД - фейк

Доверяйте только официальной информации.

Пользователи Казнета распространяют сообщение о существовании некой организации НОД, целью которой является разрушение территориальной целостности и уничтожение независимости Казахстана, сообщает zakon.kz.

Как отмечает stopfake.kz, ее главой, как пишут в социальных сетях, является депутат Государственной думы России Евгений Федоров.

По информации пользователей, организация НОД работает открыто и даже набирает новых членов среди казахстанцев, приглашая их в свои офисы в Алматы и Нур-Султане.

Однако такой организации не существует.

Данная информация проверена. По вышеуказанному адресу и на территории столицы в целом штаба организации под названием НОД не существует. Ссылка фейковая, а лица, указанные в этой организации, не являются гражданами РК. Просим не поддаваться на провокационные действия, — сообщили в Департаменте полиции Нур-Султана.

Стоит отметить, что первоисточник фейковой новости уже удален.

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