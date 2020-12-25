В Казахстане действует организация НОД - фейк
Доверяйте только официальной информации.
Фото : stopfake.kz25 декабря 2020, 17:00
Пользователи Казнета распространяют сообщение о существовании некой организации НОД, целью которой является разрушение территориальной целостности и уничтожение независимости Казахстана, сообщает zakon.kz.
Как отмечает stopfake.kz, ее главой, как пишут в социальных сетях, является депутат Государственной думы России Евгений Федоров.
По информации пользователей, организация НОД работает открыто и даже набирает новых членов среди казахстанцев, приглашая их в свои офисы в Алматы и Нур-Султане.
Однако такой организации не существует.
Данная информация проверена. По вышеуказанному адресу и на территории столицы в целом штаба организации под названием НОД не существует. Ссылка фейковая, а лица, указанные в этой организации, не являются гражданами РК. Просим не поддаваться на провокационные действия, — сообщили в Департаменте полиции Нур-Султана.
Стоит отметить, что первоисточник фейковой новости уже удален.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052227-a5b2cb042819148a6612ff492828b5de
Сейчас читают