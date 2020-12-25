В СКО после капитальной модернизации начато производство биоэтанола

Биоэтанол – конечный и главный продукт получаемый в ходе сложных производственных процессов.

Сегодня в СКО запустили линию по производству биоэтанола на заводе "Bio Operations" после капитальной модернизации.

Таким образом, завершился финальный этап технологической линии по глубокой переработке пшеницы. Биозавод полностью реанимирован. Установлено современное оборудование из Франции. В прошлом году запустили линии по производству крахмала и клейковины, которые идут на экспорт. Создано 450 постоянных рабочих мест. Общая сумма инвестиций 12 млрд.тг. На сегодня предприятие уже выплатило более 500 млн.тг налогов.

Биоэтанол – конечный и главный продукт получаемый в ходе сложных производственных процессов. На мировом рынке очень большой спрос на биоэтанол. Экологический чистый продукт повышает октановое число бензина и уменьшает уровень загрязнения воздуха.

Биоэтанол – важный продукт для сохранения экологии. Заключён договор-намерение на поставку биоэтанола на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод. На начальном этапе планируется производство 20 тыс. тонн биоэтанола в год с постепенным наращиванием объемов до 36 тыс. тонн. Тем самым, североказахстанский завод полностью перекроет потребность страны в этом продукте, - отметил Кумар Аксакалов во время запуска.

В СКО реализуются несколько проектов по переработке пшеницы. Годовая мощность биозавода по переработке составит 300 тыс. тонн. Также работает комбикормовый завод "Казмил" с мощностью 360 тыс тонн. Ведется реконструкция еще одного комбикормового завода "Байрек". Задача на ближайшие годы - увеличить долю переработки пшеницы в регионе до 90 %.

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