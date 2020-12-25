"Әулиеата үміті - 2020": Лучших молодых специалистов наградили в Жамбылской области

В ходе мероприятия молодые жамбылцы внесли свои предложения по решению волнующих их проблем.

Молодежь вносит немалый вклад в социально-экономическое развитие Жамбылской области. Самым активным девушкам и юношам, отличившимся успехами в разных сферах, были вручены премии "Әулиеата үміті-2020", сообщает zakon.kz.

В минувший четверг, 24 декабря, в центральном концертном зале "Баласагун" лучшие из лучших получили заслуженные награды из рук главы региона Бердибека Сапарбаева.

Поздравляя номинантов, аким области отметил, что Год молодежи и Год волонтера стали ярким стартом новых свершений и достижений, расширивших горизонты новых возможностей для молодежи.

По словам главы региона, в целях активизации работы в сфере развития государственной молодежной политики на 2021-2025 годы была утверждена региональная программа "Әулиеата жастары", в которой предусмотрены конкретные меры по снижению численности NEET молодежи, уровня безработицы, обеспечению жильем молодых семей.

Отрадно, что в нашей области такая разносторонне развитая и целеустремленная молодежь. Благодаря поддержке со стороны государства мы стремимся создать для вас все условия, - подчеркнул Бердибек Сапарбаев. - В регионе число молодых людей достигло 230 тысяч человек, это 21 процент от общего числа населения. Отмечу, что 70 процентов молодежи проживают в сельской местности. Поэтому все наши силы брошены на раскрытие потенциала сельской молодежи, повышения качества образования. Для этого реализуются множество госпрограмм, одна из них - "Болашақ". Ее инициировал Елбасы Нурсултан Назарбаев в тяжелое для страны время, но результаты программы не заставили себя долго ждать. Немало и жамбылских студентов смогли получить образование в самых престижных зарубежных вузах мира, и сегодня они трудятся на благо страны.

Пандемия коронавируса подтверждает, что пристальное внимание необходимо уделять и здоровью населения. Для этого нам нужно активизировать работу по привлечению населения к физической культуре и спорту, отметил глава региона. В текущем году начато строительство 13 спортивных объектов, около 90 открытых спортплощадок. Чтобы каждый мог заниматься спортом, как профессионально, так и для своего здоровья.

Сегодня, когда мы строим планы на будущее, бесспорно, что его стратегическое развитие немыслимо без энергии молодежных лидеров, всего подрастающего поколения, их заинтересованности и участия в процессах по преобразованию страны и региона. От того, какая молодежь сегодня формируется, подрастает, зависит будущее государства, - считает глава региона.

В ходе мероприятия молодые жамбылцы внесли свои предложения по решению волнующих их проблем.

Ханмырза Бакирамов, председатель молодежного общественного объединения "Жандарлы жастар", предложил объединить всех молодых активистов и создать сборную КВН Жамбылской области под названием "Аулиеата жастары".

Играющие в КВН люди снимаются в кино и других телепроектах, освещают все социальные темы, происходящие в обществе. Чтобы преуспеть в этой сфере, нам нужна поддержка. Создание сборной КВН повысит престиж нашего региона, - уверен он.

Аким области идею поддержал, сказав, что работа в этом направлении уже ведется. В скором будущем начнется строительство нового Молодежного центра, который сплотит всех активных молодых людей. Там будут открыты конференц-зал на 100 человек, коворкинг-зал, электронная библиотека, IT-центр, центр обучения английскому языку, Центр развития лидерских способностей, SMM-центр, звукозаписывающая студия, фотовидео студия и многое другое.

В завершение встречи состоялась торжественная церемония награждения победителей областной молодежной премии "Әулиеата үміті".

Так, в номинации "Лучший молодой журналист" победила Лола Нурматова, корреспондент Жамбылской областной газеты "Знамя труда".

Лучшим молодым поэтом признали руководителя отдела редакции газеты "ARAI" ТОО "AULIEATA-MEDIA" Нуржана Кадрали. Среди других номинантов – тележурналист, ученый, учитель, медик, актер, госслужащий.

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