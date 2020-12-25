Кандидат от партии "Ауыл" посетил сельские населенные пункты в Актюбинской области

Одним из приоритетных направлений предвыборной программы партии является стимулирование внедрения передовых технологий, в первую очередь, с целью повышения производительности труда в АПК.

25 декабря 2020 года кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от партии "Ауыл", председатель правления АО "Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина" К.Айтуганов, в сопровождении агитационной группы из числа кандидатов в депутаты областного и районных маслихатов в рамках акции "Ауылдан ауылға" посетили ряд сельских населенных пунктов Алгинского района Актюбинской области и встретились с коллективом крестьянского хозяйства "Реимкул".

КХ "Реимкул" - крупная агрофирма Алгинского района, занимающаяся производством зерна и племенным животноводством. Предприятие обеспечивает работой порядка 100 чел. Средний уровень заработной платы свыше 120 тыс. тенге. Хозяйство владеет 3000 гектар пахотных земель, 1500 гол. крупнорогатого скота аулиекольской и симментальской пород, 700 гол. лошадей.

По словам Кайрата Айтуганова одним из приоритетных направлений предвыборной программы партии "Ауыл" является стимулирование внедрения передовых технологий, в первую очередь, с целью повышения производительности труда в АПК. Кандидат подчеркнул, что улучшение социального благополучия сельчан зависит от доходности предприятия работодателя, следовательно, продуктивности скота и урожайности в растениеводстве. В этом аспекте председатель правления КазАТУ рекомендовал коллективу КХ "Реимкул" максимально использовать новые апробированные в Казахстане приемы – зондирование полей с использованием беспилотных летательных аппаратов, комплексное агрохимическое обследование почвы и другие элементы точного земледелия. В животноводстве хозяйствующие субъекты могут воспользоваться разработанными университетом технологиями по селекции, содержанию и кормлению сельскохозяйственных животных, а также цифровыми продуктами для управления стадом.

Особый интерес участников вызвала инициатива партии "Ауыл" по разработке новой программы "Из села за дипломом". По сведению К.Айтуганова, большинство специалистов, уехавшие в села по данной программе после истечения срока обязательств перед государством возвращаются в города. При таком положении государственные средства, потраченные на их подъемные и поддержку, по сути, "уходит в песок" и не дают желаемого изначально эффекта. Кайрат Айтуганов считает, что гораздо эффективнее изменить принцип работы программы и поменять направление потока – "из ауыла" вместо "в село". Такое изменение в два раза сэкономит бюджетные деньги, и, самое главное, обеспечить длительный эффект. Сельская молодежь непременно возвратится в родной ауыл и этим моментом нужно воспользоваться. Тогда необходимость предоставления "подъемных" для приобретения жилья само по себе отпадет. За счет сэкономленных средств нужно увеличить количество грантов, тем самым повысить доступность образования – подытожил он.

В завершении встречи кандидаты в областной и районные маслихаты от партии "Ауыл" поделились со своими предложениями и рассказали присутствующим о первоочередных мерах, выдвинутых для решения вопросов регионального характера.

· Также в этот день кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК Даулеткерей Капулы, Токсеитова Рабига Альбековна провели очень значимую встречу с населением села Карауыл /ВКО/, родного села Абая Кунанбаева и вечер поэзии в Доме культуры "Абайға тағзым" в честь 175-летия великого поэта, мыслителя.

· Кандидаты в депутаты провели встречи с населением п.Аксуат, Ерейментауского района Акмолинской области. В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Акмолинского областного маслихата от партии "Ауыл": Шамшинуров М.О. Зейнуллин А.Т., Рахимбеков Ж.Ж., Шошанова Г., Кулынтай А.

· Кандидаты в депутаты Алматинского областного маслихата и районные маслихаты встретились с сотрудниками агрохолдинга "Аксу" и жителями села Алтынарык Аксуского района Алматинской области.

· В Северо-Казахстанском областном общественном штабе НДПП "Ауыл" прошла встреча в онлайн-формате с участием председателя филиала Абильмажинова Т.Т., кандидатов в депутаты областных и районных маслихатов и председателей районных и городских отделений на тему: "Развитие сельскохозяйственной науки" и разъяснению предвыборной программы партии.

· На базе ТОО "Түркістан-Мақта" состоилось мероприятие "Проблемы в области переработки хлопка" с участием кандидатов в депутаты областного маслихата Каримбаева С., Калмуратова Т., кандидатов в городской маслихат города Туркестан: Раманкулова Б.С., Касимбекова Б.О., Бәймен Қ.К., Абильдаева О., Участники мероприятия обсудили проблемы в области переработки хлопка и предвыборную программу партии.

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