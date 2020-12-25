Экс-помощник министра образования осужден за мошенничество

Его обвиняли в хищении более 11 млн тенге, выделенных на организацию летней образовательной стартап-школы для студентов. С действующим министром образования и науки Аймагамбетовым он никогда не работал.

Фото : zakon-i-poryadok.com

Бывший помощник министра образования и науки РК осужден за мошенничество, сообщает zakon.kz. Уголовное дело в отношении бывшего помощника Минобразования Кудерова закончено. Он подозревался в хищении путем мошенничества с использованием служебного положения. Антикоррупционная служба обвинила его в хищении более 11 млн тенге, выделенных на организацию летней образовательной стартап-школы для студентов. 25 декабря 2020 года приговором апелляционной коллегии по уголовным делам суда города Нур-Султан Кудеров осужден к 5 годам условно (по ст.ст.28 ч.5 – 190 ч.4 п.2 УК РК), - говорится в сообщении ведомства. Кудеров лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет. Необходимо отметить, что преступник, о котором говорится в материале, не работал с действующим министром образования и науки Асхатом Аймагамбетовым. МОН тесно сотрудничает с Антикоррупционной службой, всячески оказывает помощь и поддержку по вопросам противодействия коррупции. Все приказы и изменения норматавно-правовых актов акцентированы на вопросы усиления прозрачности процедур. Министр уделяет этому особое внимание, - уточнил пресс-секретарь министерства Гаухар Омарбек.

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