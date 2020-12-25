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Новогодние корпоративы запретили в Кызылординской области

Запрет продлится с 26 декабря 2020 года до 5 января 2021 года.

Фото : tdgb-mos.ru25 декабря 2020, 21:04

В Кызылординской области запретили проведение новогодних корпоративов, сообщает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона.

Запрещается проведение новогодних мероприятий в организованных коллективах на объектах общественного питания, в учреждениях и офисах, массовых новогодних театрализованных представлений, услуг аниматоров и ростовых кукол (в том числе по вызову на дом), шоу-программ, концертов, в местах массового скопления людей, - говорится в сообщении.

Запрет продлится с 26 декабря 2020 года до 5 января 2021 года.


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