Новогодние корпоративы запретили в Кызылординской области

Запрет продлится с 26 декабря 2020 года до 5 января 2021 года.

Фото : tdgb-mos.ru

В Кызылординской области запретили проведение новогодних корпоративов, сообщает zakon.kz. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Запрещается проведение новогодних мероприятий в организованных коллективах на объектах общественного питания, в учреждениях и офисах, массовых новогодних театрализованных представлений, услуг аниматоров и ростовых кукол (в том числе по вызову на дом), шоу-программ, концертов, в местах массового скопления людей, - говорится в сообщении. Запрет продлится с 26 декабря 2020 года до 5 января 2021 года.

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