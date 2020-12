В американском городе взорвали автомобиль – есть пострадавшие

В центре американского города Нэшвилл в штате Теннесси произошёл взрыв, сообщает zakon.kz.

Как сообщает The New York Times, со ссылкой на местное отделение полиции, взорвался припаркованный автомобиль.

Местное подразделение полиции на своей странице в Twitter, пишет, что взрыв был "намеренным".

Сотрудникам экстренных служб приказано отойти на два квартала от места взрыва, так как есть вероятность заминированных автомобилей. Отмечается, что это мера предосторожности. Причина произошедшего устанавливается.

NEW - Emergency crews are responding to an explosion in downtown #Nashville early Christmas morning.pic.twitter.com/OC2emD92bp