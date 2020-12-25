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В американском городе взорвали автомобиль – есть пострадавшие

Местное подразделение полиции на своей странице в Twitter, пишет, что взрыв был "намеренным".

Фото : fox17.com25 декабря 2020, 21:41

В центре американского города Нэшвилл в штате Теннесси произошёл взрыв, сообщает zakon.kz.

Как сообщает The New York Times, со ссылкой на местное отделение полиции, взорвался припаркованный автомобиль.

Местное подразделение полиции на своей странице в Twitter, пишет, что взрыв был "намеренным".

Сотрудникам экстренных служб приказано отойти на два квартала от места взрыва, так как есть вероятность заминированных автомобилей. Отмечается, что это мера предосторожности. Причина произошедшего устанавливается.

Связанный с транспортным средством взрыв произошел сегодня утром в 06:30 в центре города. Расследованием занимается полицейское подразделение Нэшвилла и его федеральные партнеры, - говорится в сообщении.

Судя по всему, это было преднамеренное действие", - указано в другой публикации полиции.

Представители правоохранительных органов заявили на пресс-конференции, что в результате инцидента пострадали трое, они доставлены в больницу.


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