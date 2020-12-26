Горячие новости
Читайте также

230 миллионов присвоили 13 человек в Жамбылской области

Три года оник обворовывали бюджет, перечисляя учителям завышенную зарплату и отпускные. А те обналичивали деньги и отдавали излишки назад.

Фото : megatyumen.ru26 декабря 2020, 00:11

Сразу 12 бухгалтеров отдела образования осудили в Жамбылской области. Вместе с ними под суд попал бывший замакима Шуского района, сообщает zakon.kz.

Они замешаны в хищении 230 миллионов бюджетных тенге, передает КТК.

Три года 13 человек обворовывали бюджет, перечисляя учителям завышенную зарплату и отпускные. А те обналичивали деньги и отдавали излишки назад.

Двое из них получили - 9 и 10 лет колонии. 11 бухгалтеров отделались условными сроками.

Кожагапанова и Агибаева взяты под стражу в зале Шуского районного суда. Кожагапанова пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе. Остальные лишены права заниматься деятельностью в финансовых учреждениях с различными сроками, - говорит руководитель департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области Адильхан Аширбаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты