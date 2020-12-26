230 миллионов присвоили 13 человек в Жамбылской области

Три года оник обворовывали бюджет, перечисляя учителям завышенную зарплату и отпускные. А те обналичивали деньги и отдавали излишки назад.

Сразу 12 бухгалтеров отдела образования осудили в Жамбылской области. Вместе с ними под суд попал бывший замакима Шуского района, сообщает zakon.kz.

Они замешаны в хищении 230 миллионов бюджетных тенге, передает КТК.

Три года 13 человек обворовывали бюджет, перечисляя учителям завышенную зарплату и отпускные. А те обналичивали деньги и отдавали излишки назад.

Двое из них получили - 9 и 10 лет колонии. 11 бухгалтеров отделались условными сроками.

Кожагапанова и Агибаева взяты под стражу в зале Шуского районного суда. Кожагапанова пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе. Остальные лишены права заниматься деятельностью в финансовых учреждениях с различными сроками, - говорит руководитель департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области Адильхан Аширбаев.

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