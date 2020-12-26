230 миллионов присвоили 13 человек в Жамбылской области
Три года оник обворовывали бюджет, перечисляя учителям завышенную зарплату и отпускные. А те обналичивали деньги и отдавали излишки назад.
Фото : megatyumen.ru26 декабря 2020, 00:11
Сразу 12 бухгалтеров отдела образования осудили в Жамбылской области. Вместе с ними под суд попал бывший замакима Шуского района, сообщает zakon.kz.
Они замешаны в хищении 230 миллионов бюджетных тенге, передает КТК.
Три года 13 человек обворовывали бюджет, перечисляя учителям завышенную зарплату и отпускные. А те обналичивали деньги и отдавали излишки назад.
Двое из них получили - 9 и 10 лет колонии. 11 бухгалтеров отделались условными сроками.
Кожагапанова и Агибаева взяты под стражу в зале Шуского районного суда. Кожагапанова пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе. Остальные лишены права заниматься деятельностью в финансовых учреждениях с различными сроками, - говорит руководитель департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области Адильхан Аширбаев.
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