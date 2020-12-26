Девушку придавило, она уже не дышала - пассажиры "Bek Аir" вспоминают трагедию

Расследование причин авиакатастрофы продолжается до сих пор. Одной из основных причин специалисты называют обледенение судна.

Пассажиры рейса Fokker-100, рухнувшего почти год назад в Алматы, по-прежнему, тяжело вспоминают те события, сообщает zakon.kz.

Пассажиры злосчастного рейса вспоминают, что судно не могло набрать высоту, его трясло и кидало из стороны в сторону, затем сильный удар и крики о помощи, передает Astana TV.

Год назад рано утром 27 декабря десятки карет скорой помощи прибыли на место крушения. В 7:21 самолет авиакомпании "Bek air" поднялся в воздух, но уже через минуту воздушное судно пропало с радаров, лайнер снес забор и врезался в двухэтажный частный дом.

Мы как будто сели и заново начали лететь, то есть коснулись чем-то и заново начали набирать высоту, и он крениться вот так. Я справой стороны вижу землю, которую он касался. Я испугалась, начала плакать, у меня ужасная истерика началась, - рассказывает пассажирка рейса "Bek Air" Асель Абильдаева.

Она с супругом сидела в 13 ряду и только недавно снова решилась полететь в Нур-Султан. Ей снова выпали те самые места 13 ряда.

Лежала девушка, которую просто придавило стеной, у нее стекала кровь, она уже не дышала. Рядом с ней сестра сидела, она ее просила проснуться. И спереди много людей было, спереди мужчина читал Коран, просто молился в последнюю минуту, ему придавило ноги, - вспоминает Асель Абильдаева.

Тот полет хорошо запомнил и Мейрамбек Сериков. Он первым покинул самолет и начал помогать пострадавшим. Сначала старались вытащить из-под обломков детей.

Мы вышли самыми первыми из самолета, рядом был аварийный выход, и я его с легкостью открыл. Потом увидели, что некоторые пассажиры начали убегать, боясь, что будет взрыв. Мы с одним мужчиной по имени Олег начали вытаскивать пострадавших, до приезда спасателей семерых вытащили. Конечно, этот ужас, боль и страх не забыть, - говорит пассажир рейса "Bek Air" Мейрамбек Сериков.

Он с супругой чудом избежали серьезных травм, при крушении супруги получили ушибы ног и спины.

Расследование причин авиакатастрофы продолжается до сих пор. Одной из основных причин специалисты называют обледенение судна.

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