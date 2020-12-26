Пашинян согласен уйти в отставку

Премьер предложил "парламентским и заинтересованным силам" провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку со своего поста по воле народа, сообщает zakon.kz.

Он объявил о подготовке внеочередных выборов в парламент в 2021 г., по итогам которых примет окончательное решение, написал Пашинян у себя в Facebook.

Судьбу этой должности и будущего политического руководства страны определяют свобода выражения мнений народа и я, как премьер-министр Армении, считаю себя ее гарантом. Я готов уйти с должности премьера по решению народа. Готов также и продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов, — заявил он.

Премьер предложил "парламентским и заинтересованным силам" провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

Протесты в Армении с призывом к Пашиняну уйти в отставку начались после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху в ночь на 10 ноября. Тысячи митингующих регулярно собираются у здания правительства, перекрывают дороги правительственному кортежу и не пускают премьера на кладбище.

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