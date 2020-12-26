В рабочей столовой взорвался газовый баллон
Два человека пострадали.
Фото : Департамент по ЧС Жамбылской области26 декабря 2020, 01:56
Инцидент произошел в Байзакском районе Жамбылской области, на 597 км трассы "Алматы-Ташкент", сообщает zakon.kz.
Баллон (баллон 50 л) взорвался 25 декабря боксах гаражного типа, приспособленных под столовую для рабочих, строящегося комбикормного завода.
Пожар охватил площадь 150 кв.м. Были разрушены бетонная стена, боксы и внутренние кирпичные перегородки.
Получили ожоги и в тяжелом состоянии были госпитализированы два человека.
В 17:02 пожар был локализован, в 17:22 ликвидирован.
На месте работали 22 сотрудника ДЧС и 6 единиц техники. Для установления причины пожара на место была направлена передвижная пожарно-техническая лаборатория, - говорится в сообщении ДЧС Жамбылской области.
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