В рабочей столовой взорвался газовый баллон

Два человека пострадали.

Инцидент произошел в Байзакском районе Жамбылской области, на 597 км трассы "Алматы-Ташкент", сообщает zakon.kz.

Баллон (баллон 50 л) взорвался 25 декабря боксах гаражного типа, приспособленных под столовую для рабочих, строящегося комбикормного завода.

Пожар охватил площадь 150 кв.м. Были разрушены бетонная стена, боксы и внутренние кирпичные перегородки.

Получили ожоги и в тяжелом состоянии были госпитализированы два человека.

В 17:02 пожар был локализован, в 17:22 ликвидирован.

На месте работали 22 сотрудника ДЧС и 6 единиц техники. Для установления причины пожара на место была направлена передвижная пожарно-техническая лаборатория, - говорится в сообщении ДЧС Жамбылской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!