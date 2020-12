Взорвалась бомба: Мэр Нэшвилла назвал причину взрыва в центре города

Предварительная информация указывает на взрыв бомбы в Нэшвилле (штат Теннесси США), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов мэр города Джон Купер. Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

Он объявил о введении на несколько дней комендантского часа в районе, который граничит с местом взрыва. Как отметил градоначальник, более 40 коммерческим предприятиям "был нанесен материальный ущерб" в результате инцидента. Купер выразил надежду, что город в ближайшее время "вернется к нормальной жизни". В Нэшвилле, который является административным центром и крупнейшим городом штата, проживают около 700 тыс. человек.

Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что в 06:30 (16:30) в пятницу в центре города взорвался фургон.

NEW - Emergency crews are responding to an explosion in downtown #Nashville early Christmas morning.pic.twitter.com/OC2emD92bp