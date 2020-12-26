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Взорвалась бомба: Мэр Нэшвилла назвал причину взрыва в центре города

Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы, рассказал мэр.

Фото : Газета.ру26 декабря 2020, 06:01

Предварительная информация указывает на взрыв бомбы в Нэшвилле (штат Теннесси США), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов мэр города Джон Купер. Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе", - отметил он. По словам мэра, произошедшее было направлено на то, чтобы "вызвать страх и ужас в это время надежды". "Мы не успокоимся, пока те, кто несет ответственность за это возмутительное и трусливое нападение, не предстанут перед судом", - подчеркнул Купер, добавив, что все трое госпитализированных после взрыва "находятся в стабильном состоянии.

Он объявил о введении на несколько дней комендантского часа в районе, который граничит с местом взрыва. Как отметил градоначальник, более 40 коммерческим предприятиям "был нанесен материальный ущерб" в результате инцидента. Купер выразил надежду, что город в ближайшее время "вернется к нормальной жизни". В Нэшвилле, который является административным центром и крупнейшим городом штата, проживают около 700 тыс. человек.

Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что в 06:30 (16:30) в пятницу в центре города взорвался фургон.


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