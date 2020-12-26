Лукашенко заявил о ввозе в страну "тонн оружия" из Украины

Киев отверг обвинения Лукашенко.

Задержанная недавно в Беларуси террористическая группа Николая Автуховича готовила преступления по всей стране и ввозила через Украину "тонны оружия", сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! — сказал Лукашенко.

По его словам, террористы "везли тоннами оружие через Украину", но сейчас все их каналы поставок вскрыли силовики. "Если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был", — заявил президент.

Киев отверг обвинения Лукашенко и назвал "очередными инсинуациями".

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Риторика о внешнем вмешательстве, в частности, мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа, — считает дипломат.

Он добавил, что Украина — не враг Беларуси и осуждает любые проявления терроризма.

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