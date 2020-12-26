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Обновилась статистика по заразившимся коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Фото : zakon.kz.26 декабря 2020, 08:05

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 59
город Алматы - 110
город Шымкент - 10
Акмолинская область - 56
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 60
Атырауская область - 79
Восточно-Казахстанская область - 41
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 38
Карагандинская область - 38
Костанайская область - 64
Кызылординская область - 8
Мангистауская область - 7
Павлодарская область - 90
Северо-Казахстанская область - 62
Туркестанская область - 15

Всего в стране выявлен 150 951 заболевший.

В Казахстане 1 481 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 49,
в городе Алматы - 60,
в городе Шымкент - 1,
в Акмолинской области - 70,
в Актюбинской области - 17,
в Алматинской области - 25,
в Атырауской области - 14,
в ВКО - 819,
в ЗКО - 29,
в Карагандинской области - 35,
в Костанайской области - 98,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 14,
в Павлодарской области - 123,
в СКО - 124,
в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 137 846 человек от COVID-19.


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