Обновилась статистика по заразившимся коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 59

город Алматы - 110

город Шымкент - 10

Акмолинская область - 56

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 60

Атырауская область - 79

Восточно-Казахстанская область - 41

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 38

Карагандинская область - 38

Костанайская область - 64

Кызылординская область - 8

Мангистауская область - 7

Павлодарская область - 90

Северо-Казахстанская область - 62

Туркестанская область - 15

Всего в стране выявлен 150 951 заболевший.

В Казахстане 1 481 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 49,

в городе Алматы - 60,

в городе Шымкент - 1,

в Акмолинской области - 70,

в Актюбинской области - 17,

в Алматинской области - 25,

в Атырауской области - 14,

в ВКО - 819,

в ЗКО - 29,

в Карагандинской области - 35,

в Костанайской области - 98,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 14,

в Павлодарской области - 123,

в СКО - 124,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 137 846 человек от COVID-19.

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