Ученые прогнозируют рост смертности от COVID-19 в связи с обнаружением нового штамма

Их исследование показало, что "британский" штамм может распространяться на 56% быстрее.

Центр математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины опубликовал результаты исследования, согласно которым новый штамм коронавируса может быть более заразным, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такие данные приводятся в отчете, опубликованном на сайте Центра.

Ученые создали математическую модель передачи вируса, чтобы проследить особенности распространения нового штамма и предположили, что он может передаваться на 56% легче.

Нам не удалось найти четких доказательств того, что VOC 202012/01 приводит к большей или меньшей тяжести заболевания, чем существовавшие ранее варианты. Тем не менее, повышение скорости передачи, вероятно, приведет к значительному увеличению заболеваемости, при этом прогнозируется, что в 2021 году количество госпитализаций и смертей от COVID-19 достигнет более высоких уровней, чем наблюдалось в 2020 году, даже если будут сохранены региональные многоуровневые ограничения, введенные до 19 декабря, - говорится в отчете.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявлением нового, мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

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