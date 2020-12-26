В Алматы на меры по стабилизации цен на продукты питания направят порядка 9 млрд тенге

В настоящее время прорабатывается закуп 3,3 тыс. тонн продукции в Стабилизационный фонд города Алматы.

Вопросы продовольственной безопасности и планы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания обсудили в ходе рабочего совещания под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, сообщает zakon.kz.

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы будет задействовано порядка 9 млрд тенге. Данные средства предназначены для реализации механизмов регулирования, в том числе расширения линейки товаров, отпускаемых по фиксированным ценам в торговых сетях города.

На сегодня достигнуты соглашения с торговой сетью "Магнум" на увеличение наименований СЗПТ с 10 до 13 позиций. Добавлены такие наименования, как сахар, масло подсолнечное и мясо говядины. Также расширится список торговых марок по отдельным позициям с 10 до 24 наименований. В том числе масло подсолнечное — 5, рис — 3, яйцо — 2, мясо кур — 4. Кроме того, общий объем реализуемой по фиксированным ценам продукции будет увеличен до 8,5 тыс. тонн.

В рамках действующего договора займа с ТОО "Сабыржан Company" с 1 января 2021 года в торговой сети "Тоймарт" планируется увеличение наименований СЗПТ с 7 до 12 позиций — будут добавлены сахар, подсолнечное масло, лук, капуста и кефир. Количество торговых марок вырастет с 7 до 15. Общий объем продукции также будет увеличен до 1,8 тыс. тонн.

Принимаемые меры направлены на стабилизацию цен прежде всего по видам продукции, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос. Аким города Б. Сагинтаев поручил контролировать ситуацию с ценами на СЗПТ и не допускать резких скачков стоимости продукции и спекулятивных действий на рынке.

Вместе с тем начата работа по заключению "фьючерсных" договоров с дистрибьюторами и производителями на общую сумму 2,5 млрд тенге. Средства будут направлены на заготовку 21 тыс. тонн овощей для реализации в период межсезонья 2021–2022 гг., что составляет 20% от общего объема потребления.

Дополнительно в настоящее время прорабатывается закуп 3,3 тыс. тонн продукции в Стабилизационный фонд города Алматы, в том числе: 2 тыс. тонн сахара, 1 тыс. тонн риса и 0,3 тонны гречневой крупы.

В целом с начала года индекс цен на СЗПТ по Алматы составил 110,5%. Работа по сдерживанию цен на СЗПТ остается на постоянном контроле акимата города.

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