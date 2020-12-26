Сколько пациентов умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки13 человек скончались от пневмонии и КВИ в Казахстане.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 26 декабря 2020 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксировано 160 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 73 человека выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45265, летальных случаев - 489, выздоровевших - 32669.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 973 человек (10 866 КВИ+ и 12 107 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 773 пациента, на амбулаторном уровне –18 200 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 251 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести –48 пациентов;

• на аппарате ИВЛ –40 пациентов.

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