Хамитов отреагировал на свадьбу Алтынбековой

Ранее спортсмен заявлял, что хотел жениться на ней.

Казахстанский боец Куат Хамитов отреагировал на свадьбу волейболистки, передает zakon.kz.

Ранее спортсмен заявлял, что хотел жениться на ней.

Ай Сабина Сабина, я только начал за тобой смотреть, а ты убежала. Прими мои поздравления! Искренне от всего сердца желаю тебе счастья! Ты прекрасный человек. И пусть все наши девушки будут такими же милыми и прекрасными как ты) Уверен ты будешь примерной женой и хорошей матерью! А всем остальным хочу сказать, не расслабляйтесь охота продолжается, - написал он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ★★★????????????????????????★★★ (@kuat__khamitov)

Пользователи соцсети под публикацией Сабины о замужестве оставляли множество комментариев в отношении Куата. Одни писали, что он упустил свой шанс, другие же шутили, что "Найман" не ожидал такого удара.

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