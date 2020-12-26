Хамитов отреагировал на свадьбу Алтынбековой
Ранее спортсмен заявлял, что хотел жениться на ней.
Фото : Sports.kz26 декабря 2020, 09:43
Казахстанский боец Куат Хамитов отреагировал на свадьбу волейболистки, передает zakon.kz.
Ранее спортсмен заявлял, что хотел жениться на ней.
Ай Сабина Сабина, я только начал за тобой смотреть, а ты убежала. Прими мои поздравления! Искренне от всего сердца желаю тебе счастья! Ты прекрасный человек. И пусть все наши девушки будут такими же милыми и прекрасными как ты) Уверен ты будешь примерной женой и хорошей матерью! А всем остальным хочу сказать, не расслабляйтесь охота продолжается, - написал он в Instagram.
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Пользователи соцсети под публикацией Сабины о замужестве оставляли множество комментариев в отношении Куата. Одни писали, что он упустил свой шанс, другие же шутили, что "Найман" не ожидал такого удара.
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