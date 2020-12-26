Горячие новости
Читайте также

Хамитов отреагировал на свадьбу Алтынбековой

Ранее спортсмен заявлял, что хотел жениться на ней.

Фото : Sports.kz26 декабря 2020, 09:43

Казахстанский боец Куат Хамитов отреагировал на свадьбу волейболистки, передает zakon.kz.

Ранее спортсмен заявлял, что хотел жениться на ней.

Ай Сабина Сабина, я только начал за тобой смотреть, а ты убежала. Прими мои поздравления! Искренне от всего сердца желаю тебе счастья! Ты прекрасный человек. И пусть все наши девушки будут такими же милыми и прекрасными как ты) Уверен ты будешь примерной женой и хорошей матерью! А всем остальным хочу сказать, не расслабляйтесь охота продолжается, - написал он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ★★★????????????????????????★★★ (@kuat__khamitov)

Пользователи соцсети под публикацией Сабины о замужестве оставляли множество комментариев в отношении Куата. Одни писали, что он упустил свой шанс, другие же шутили, что "Найман" не ожидал такого удара.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты