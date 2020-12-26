Азат Перуашев: Мы должны поддерживать предпринимателей

Он подчеркнул, что нужно поддерживать тех, кто зарабатывает сам, платит налоги в бюджет и дает работу другим.

26 декабря 2020 года агитационная группа во главе с председателем Демократической партии "Ак жол" Азатом Перуашевым встретилась с коллективом завода "Комбинат Фараб" в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи председатель партии Азат Перуашев отметил, что государство обязано поддерживать предпринимателей – тех, кто зарабатывает сам, платит налоги в бюджет и дает работу другим. Об этом говорится и предвыборной программе партии, в которой особое место уделяется задачам партии по поддержке предпринимательства.

Тысячи людей, которые работали на предприятиях, во время пандемии остались без зарплаты. Мы должны поддерживать предпринимателей, чтобы не доводить наших граждан до такого состояния. Чем больше предприятие, тем больше рабочих мест. Чем больше работы, тем лучше для каждой семьи. В своих программых задачах мы отдаем приоритет предпринимательству и защите интересов рядовых казахстанцев, - сказал Перуашев.

Также работникам завода были разъяснены и другие направления предвыборной программы партии. "Акжоловцы" ответили на вопросы туркестанских избирателей.

Поездка агитгруппы "Ак жола" по Туркестанской области продолжается.

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