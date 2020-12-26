Ногаев компаниям: Недра являются собственностью Казахстана

Вы покупаете не участки земли в безграничное владение, а право на недропользование на определенный период времени - министр.

Министр энергетики Нурлан Ногаев и аким Мангистауской области Серикбай Трумов посетили месторождения "Дунга", "Каражанбас", "Бузачи", "Каламкас", а также Актауский машиностроительный завод, где ознакомились с производственной деятельностью предприятий, сообщает zakon.kz.



По информации пресс-службы Минэнерго, Нурлан Ногаев и аким Мангистауской области Серикбай Трумов провели встречи с руководителями нефтегазовых проектов региона.



Министр отметил, что главной обязанностью недропользователей является бережное отношение к недрам.





Посредством аукционов вы покупаете не участки земли в безграничное владение, а право на недропользование на определенный период времени. Жизнь месторождения не должна заканчиваться с уходом той или иной компании, нужен разумный подход к добыче, - сказал он.

В этом году члены ЦКРР хорошо поработали: рассмотрели ряд проектов, и по некоторым из них были вынесены отказы. Мы всегда за привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, но разработка недр должна вестись рациональным способом, не по принципу "после нас хоть потоп". Недра являются собственностью Республики Казахстан и все без исключения должны относиться к этому серьезно, - сказал Нурлан Ногаев.

Руководство страны и Правительства высоко оценивает ваш труд во время пандемии. Несмотря на падение мировых цен, общими усилиями всех работников отрасли удалось избежать аварийной остановки месторождений, сохранить рабочие места. Каждый из вас вносит своей вклад в процветание нашей родины, - отметил министр энергетики.

Методы разработки и разведки нефтегазовых месторождений в Казахстане утверждает центральная комиссия при министерстве энергетики (ЦКРР). В 2020 году состав комиссии увеличился с 22 до 33 человек, в комиссию вошли представители Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", объединений юридических лиц, а также высококвалифицированные специалисты, обладающие специальными знаниями и опытом работ в области углеводородов. Помимо этого, увеличилось количество независимых экспертов с одного до трех человек, также в целях исключения контакта между недропользователем и независимым экспертом функция по организации проведения независимой экспертизы с 1 января 2020 года возложена на АО "Информационно-аналитический центр нефти и газа".Все эти меры предприняты для того, чтобы исключить возможные коррупционные риски и сделать отбор проектов по разведке и разработке месторождений прозрачным и открытым.23 декабря 2020 года в Казахстане впервые прошел онлайн аукцион на право недропользования по углеводородному сырью. Данный аукцион пополнил бюджет на 61 млрд тенге.Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом "О недрах и недропользовании", любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в центральной комиссии по разведке и разработке при министерстве энергетики.Также министр энергетики и аким Мангистауской области переговорили с представителями трудовых коллективов нефтегазовых месторождений.

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