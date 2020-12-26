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Астанчане выводили из строя камеры "Сергек", воруя батареи

Украденное оборудование преступники сдавали в пункты приема металлолома.

Фото : azh.kz26 декабря 2020, 14:50

Сотрудниками столичной полиции задержаны лица, подозреваемые в краже аккумуляторов АПК "Сергек", сообщает zakon.kz.

С аппаратно-программного комплекса "Сергек", установленного вдоль Астраханской трассы, незнакомые лица неоднократно демонтировали аккумуляторные батареи, выводя своими действиями из строя камеры видеонаблюдения.

В период времени с 7 августа по 16 декабря преступникам удалось совершить 4 аналогичные кражи.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные Хамидуллаев А. и Нуралыулы Ж. вышли на след подозреваемых и задержали преступников на очередной краже.

В ходе расследования установлено, что украденное оборудование преступники сдавали в пункты приема металлолома. Задержанные дали признательные показания. Украденные аккумуляторные батареи изъяты и возвращены владельцам.

Руководства ТОО "Capital City Center" направило на имя руководителя столичной полиции Ержана Саденова письмо со словами благодарности в адрес оперуполномоченных Отдела полиции УП р. "Сарыарка" ст. лейтенанта Айдына Хамидуллаева и ст.лейтенанта Нуралыулы Жанмухаммед.

Сотрудники полиции смогли раскрыть серию краж с АПК "Сергек", что позволило нам обеспечивать бесперебойную фотовидеофиксацию камер видеонаблюдению АПК "Сергек", - отметил в своем письме руководитель предприятия.


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