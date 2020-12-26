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Землетрясение магнитудой 4.5 произошло на востоке от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 472 км на восток от г. Алматы.

Фото : 24kz26 декабря 2020, 15:30

26 декабря 2020года в 472 км на восток от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

В 12:40 Алматинского времени было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 472 км на восток от г. Алматы на территории Китая, говорится в сообщении сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Энергетический класс землетрясения 9.7.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 43.43° с.ш. 82.72° в.д.
Глубина 30 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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