Землетрясение магнитудой 4.5 произошло на востоке от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 472 км на восток от г. Алматы.

Фото : 24kz

26 декабря 2020года в 472 км на восток от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz. В 12:40 Алматинского времени было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 472 км на восток от г. Алматы на территории Китая, говорится в сообщении сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК". Энергетический класс землетрясения 9.7.

Магнитуда MPV 4.5.

Координаты эпицентра 43.43° с.ш. 82.72° в.д.

Глубина 30 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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