В Китае испытали прототип гиперзвукового двигателя

Устройство позволит развить скорость достаточную для того, чтобы облететь Землю за два часа.

В Китае ученые успешно испытали прототип гиперзвукового двигателя, с помощью которого летательный аппарат сможет обогнуть Землю в течение двух часов. Отчет об испытаниях опубликовали исследователи из Китайской академии наук, передает zakon.kz.

Авторы исследования считают, что их разработка послужит основой для создания многоразовых орбитальных космопланов и гиперзвуковых самолетов нового поколения.

Двигатель работает на чистом водороде а в его конструкции использованы неназванные особые сплавы. Их создали специально, поскольку применяемые в ракетно-космической отрасли металлы с трудом выдержали бы температуры, возникающие в новом ПВРД. Устройство испытанного прототипа разительно отличается от известных схем гиперзвуковых прямоточных двигателей.

Инженеры и ученые Китайской академии наук проводили эксперимент в гиперзвуковой аэродинамической трубе, способной создавать скорость воздушного потока до 9 чисел Маха. Это примерно равно 11 тысячам километров в час. Показатели прототипа во время испытаний были стабильными. В ходе экстраполяции результатов измерений ученые сделали вывод, что двигаитель будет стабильно разгоняться и эффективно работать на скорости до 16 чисел Маха. А это уже примерно 19,5 тысяч километров в час, то есть весь экватор летательный аппарат с таким двигателем облетит чуть более, чем за два часа, цитирует статью Naked Science.

Чтобы проверить теоретические выкладки придется дождаться постройки более мощной аэродинамической трубы. Ну а до практического применения двигателя может и вовсе никогда не дойти. Отмечается, что использованные в его конструкции материалы выдержали лишь кратковременные эксперименты. Как они поведут себя при полетах длительностью в десятки минут - предсказать пока трудно.

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