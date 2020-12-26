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Супруга Роналду надела чапан

Ручная работа с любовью из Узбекистана, - отметила она.

Фото : Instagram26 декабря 2020, 18:33

Джорджина Родригес, гражданская жена футболиста Криштиану Роналду, надела чапан, передает zakon.kz.

Пост, в котором Джорджина облачена в чапан, опубликован в Instagram.

С любовью из Узбекистана- подписала фотографию Джорджина.


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