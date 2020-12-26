Супруга Роналду надела чапан
Ручная работа с любовью из Узбекистана, - отметила она.
Фото : Instagram26 декабря 2020, 18:33
Джорджина Родригес, гражданская жена футболиста Криштиану Роналду, надела чапан, передает zakon.kz.
Пост, в котором Джорджина облачена в чапан, опубликован в Instagram.
С любовью из Узбекистана- подписала фотографию Джорджина.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052291-eb97e79c7620697c70897b734fe31d7e
Сейчас читают