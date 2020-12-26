Кайрат Нуртас высказался о победе жены в Миссис Вселенная 2020

Из-за пандемии в этом году конкурс проходил онлайн.

Казахстанский певец Кайрат Нуртас поздравил свою жену Жулдыз Абдукаримову с победой на конкурсе "Миссис Вселенная 2020", передает zakon.kz.

Любою тебя, с тобой никто не сравнится! Поздравляю, родная, - подписал он публикацию в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кайрат Нуртас (@kair_n)

О победе стало известно вчера, 25 декабря.

По словам Жулдыз, конкурс позволяет продемонстрировать сочетание не только внешней, но и внутренней красоты, ум, раскрыть тонкий духовный мир.

Главная цель мероприятия - поддержка женщин со всего мира. Принимают в нем участие женщины из всех стран мира - замужние, разведенные или овдовевшие - в возрасте от 18 до 55 лет.

Из-за пандемии в этом году конкурс проходил онлайн. Интернет-пользователи голосовали за кандидаток в течение 24 дней.

Миссис Вселенная - это ежегодный и престижный международный конкурс красоты.

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