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Названы неочевидные симптомы COVID-19, из-за которых нужно обратиться к врачу

При возникновении этих тревожных симптомов людям необходимо немедленно самоизолироваться и пройти тестирование.

Фото : Pixabay27 декабря 2020, 01:01

Исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные признаки коронавирусной инфекции, из-за которых нужно обратиться к врачу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Daily Express.

В списке указаны головная боль и слабость, которые являются самыми редкими признаками болезни. В перечень исследователи включили и боль в горле, потерю аппетита, затрудненное дыхание, сыпь и делирий (бредовое состояние).

Отмечается, что в некоторых случаях коронавирус проявляется лишь в виде последних двух симптомов.

Ученые напомнили "традиционные" симптомы COVID-19: затяжной кашель, высокая температура, потеря вкуса и обоняния. Как отметили эксперты, последний признак можно использовать для самодиагностики.

При возникновении этих тревожных симптомов людям необходимо немедленно самоизолироваться и пройти тестирование, "даже если у них нет "классической" триады" симптомов.


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