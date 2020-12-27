Почему нельзя кормить собак едой с праздничного стола

По его словам, жирная, острая, жареная и копченая пища с праздничного стола может быть токсичной и опасной для собаки.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не кормить животных с праздничного стола, поскольку после таких "лакомств" собаки страдают непроходимостью, отравлением и другими пищевыми расстройствами, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Праздничный стол всегда привлекает внимание собак: всевозможные вкусные закуски, манящие запахи. Мы постоянно говорим о том, что человеческая еда не подходит собакам. Если вы любите своего питомца и заботитесь о его здоровье, никогда не кормите собаку с праздничного стола, - заявил он РИА Новости.

По его словам, жирная, острая, жареная и копченая пища с праздничного стола может быть токсичной и опасной для собаки. Любимое всеми оливье может вызвать отравление и другие пищевые расстройства у животного. Жареное мясо, бутерброды с икрой, селедка под шубой и другие блюда также не подходят для того, чтобы угощать ими питомца. Лук и чеснок, которые содержатся в блюдах, тоже под запретом, отметил он.

Следите за тем, чтобы у собаки не было доступа к столу, если она и не стащит лакомый кусочек, то всегда есть вероятность, что животное может слизать с тарелок соусы, такие как майонез, кетчуп или горчицу. Такая пища нанесет вред печени и поджелудочной железе, - рассказал Голубев.

Запретил Голубев угощать собак и сладостями. Продукты с содержанием шоколада содержат теобромин, который является ядом для собачьего организма. Наносимый ими вред желудку и другим органам собаки необратим.

У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления. Опаснее всего то, что собаки его очень любят. Поэтому будьте внимательны, если планируете ставить сладости на праздничный стол, - сказал кинолог.

Он призвал держать подальше и фруктовую тарелку. Так, виноград и изюм обладают доказанной нефротоксичностью (поражение почек - ред.). Они нередко становятся причиной развития острой почечной недостаточности у собак. Гранат содержит много танинов, они могут стать причиной нарушения функций органов желудочно-кишечного тракта, болезней сердца.

Если вам очень хочется, чтобы ваш любимец был участником праздничного застолья, то купите специальное угощение для собак либо просто отварите небольшой кусочек мяса и добавьте овощей. Такому лакомству будет рад любой питомец, − отметил кинолог.

На случай, если все же собака что-то съела со стола и отравилась, Голубев советует иметь в домашней аптечке активированный уголь или другой сорбент. А в случае ухудшения здоровья питомца немедленно везти его в ветеринарную клинику. "Возможно, потребуется промывание желудка", - не исключил эксперт.

Чтобы празднование Нового года не омрачилось пищевым отравлением собаки, внимательно следите за вашим любимцем. Не позволяйте ему брать еду со стола и заранее предупредите гостей, чтобы они не кормили собаку с праздничного стола. Иногда даже маленький кусочек может стать причиной плохого самочувствия животного, - отметил он.

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