Врач раскрыл способы избежать заражения COVID-19 от члена семьи

Врач подчеркнул, что все, кто находится дома вместе с заболевшим, попадают под риск заражения коронавирусом.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл простой способ избежать заражения COVID-19 от заболевшего члена семьи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру..

Специалист отметил, что если у кого-то из членов семьи появляются насморк, кашель, головная боль, температура, боль в мышцах, то все домочадцы должны перейти на противоэпидемический режим.

В общих комнатах врач посоветовал надевать маски и проветривать чаще квартиру сквозняком. Кроме того, необходимо дважды в день проводить влажную уборку пола и поверхностей.

Врач подчеркнул, что все, кто находится дома вместе с заболевшим, попадают под риск заражения коронавирусом. Однако, по его словам, существуют простые методы профилактики. Так, до получения результата теста на коронавирус больной должен находиться в отдельной комнате. Также стоит отказаться от совместного приема пищи.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!