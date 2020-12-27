247 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 27 декабря,22 605 казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ, сообщает zakon.kz.

На 27 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 605 человек (10 456 КВИ+ и 12 149 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 040 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 565 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 247 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести –52 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 48 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 27 декабря 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 150 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 107 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 45 415, случаев с летальным исходом - 490, всего выздоровели – 32 776 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!