Три человека погибли в результате стрельбы в Иллинойсе
Еще трое получили ранения.
Фото : newyork127 декабря 2020, 10:29
По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Рокфорд на севере штата Иллинойс, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.
По данным местных правоохранительных органов, в результате стрельбы в одном из местных кегельбанов три человека погибли, трое пострадали. Как сообщается в Twitter местного подразделения полиции, правоохранителям удалось задержать единственного подозреваемого.
В свою очередь телекомпания NBC уточняет со ссылкой на представителя полиции, что стрельба велась как внутри помещения, так и на улице. Точные причины на данный момент устанавливаются, однако правоохранители считают, что инцидент со стрельбой не был заранее спланирован.
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