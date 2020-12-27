Три человека погибли в результате стрельбы в Иллинойсе

Еще трое получили ранения.

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Рокфорд на севере штата Иллинойс, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

По данным местных правоохранительных органов, в результате стрельбы в одном из местных кегельбанов три человека погибли, трое пострадали. Как сообщается в Twitter местного подразделения полиции, правоохранителям удалось задержать единственного подозреваемого.

В свою очередь телекомпания NBC уточняет со ссылкой на представителя полиции, что стрельба велась как внутри помещения, так и на улице. Точные причины на данный момент устанавливаются, однако правоохранители считают, что инцидент со стрельбой не был заранее спланирован.

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