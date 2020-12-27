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Суд оштрафовал бойца Исмаилова после массовой драки на турнире в Москве

Он был наказан за провокацию массовой драки болельщиков на турнире.

Фото : rbk27 декабря 2020, 10:52

Кунцевский суд Москвы оштрафовал бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова за провокацию массовой драки болельщиков на турнире промоушена Fight Nights Global, который состоялся в столице 24 декабря, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Суд признал Магомеда Исмаилова виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния") и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб (56,7 тыс. тенге) — заявили в Кунцевском суде.

Турнир Fight Nights Global Winter Cup завершился массовой дракой. Она началась после потасовки Исмаилова со своим бывшим соперником Владимиром Минеевым. Оба спортсмена присутствовали на соревнованиях как приглашенные гости, а не участники.

После окончания одного из боев Минеев вошел в октагон, взял микрофон и начал оскорблять Исмаилова. Словесная перепалка переросла в потасовку, к которой присоединились другие зрители. Разнимать массовую драку пришлось усилиями полиции, турнир был прерван. Минеева и Исмаилова доставили в отделение полиции, но затем отпустили.

По словам Исмаилова, его возмутило поведение Минеева.

Он повел себя неуважительно по отношению к парню, который только что проиграл. В итоге я сделал движение в сторону Минеева, а он среагировал. Так и начался конфликт, — заявил Исмаилов на своем YouTube-канале.

Он рассказал, что после начала драки в октагон стали входить болельщики. «Конечно, они думали, что хотят помочь. Но я бы и сам справился. Я поругал своих близких за это. Минееву следует подумать, почему столько народу хотело его побить. Мне же было неприятно все это видеть, так делать нельзя», — сказал Исмаилов.


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