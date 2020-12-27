Суд оштрафовал бойца Исмаилова после массовой драки на турнире в Москве

Он был наказан за провокацию массовой драки болельщиков на турнире.

Кунцевский суд Москвы оштрафовал бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова за провокацию массовой драки болельщиков на турнире промоушена Fight Nights Global, который состоялся в столице 24 декабря, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Суд признал Магомеда Исмаилова виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния") и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб (56,7 тыс. тенге) — заявили в Кунцевском суде.

Турнир Fight Nights Global Winter Cup завершился массовой дракой. Она началась после потасовки Исмаилова со своим бывшим соперником Владимиром Минеевым. Оба спортсмена присутствовали на соревнованиях как приглашенные гости, а не участники.

После окончания одного из боев Минеев вошел в октагон, взял микрофон и начал оскорблять Исмаилова. Словесная перепалка переросла в потасовку, к которой присоединились другие зрители. Разнимать массовую драку пришлось усилиями полиции, турнир был прерван. Минеева и Исмаилова доставили в отделение полиции, но затем отпустили.

По словам Исмаилова, его возмутило поведение Минеева.

Он повел себя неуважительно по отношению к парню, который только что проиграл. В итоге я сделал движение в сторону Минеева, а он среагировал. Так и начался конфликт, — заявил Исмаилов на своем YouTube-канале.

Он рассказал, что после начала драки в октагон стали входить болельщики. «Конечно, они думали, что хотят помочь. Но я бы и сам справился. Я поругал своих близких за это. Минееву следует подумать, почему столько народу хотело его побить. Мне же было неприятно все это видеть, так делать нельзя», — сказал Исмаилов.

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