Горячие новости
Читайте также

В США расследуют махинации с поставками вакцины от COVID-19

Сеть медучреждений мошенническим путем приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам.

Фото : zakon.kz.27 декабря 2020, 13:16

Полиция штата Нью-Йорк начала проверять информацию о том, что сеть медучреждений Parcare, предположительно, мошенническим путем приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Заявление главы местного департамента здравоохранения Говарда Цукера опубликовано на сайте губернатора штата.

Это — нарушение плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых, — говорится в заявлении.

Глава департамента здравоохранения штата отметил, что ведомство будет сотрудничать с полицией штата в расследовании.

В декабре регулятор одобрил вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для экстренного использования в США 11 декабря. Вакцинация началась на прошлой неделе.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты