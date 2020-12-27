В США расследуют махинации с поставками вакцины от COVID-19

Сеть медучреждений мошенническим путем приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам.

Полиция штата Нью-Йорк начала проверять информацию о том, что сеть медучреждений Parcare, предположительно, мошенническим путем приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Заявление главы местного департамента здравоохранения Говарда Цукера опубликовано на сайте губернатора штата.

Это — нарушение плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых, — говорится в заявлении.

Глава департамента здравоохранения штата отметил, что ведомство будет сотрудничать с полицией штата в расследовании.

В декабре регулятор одобрил вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для экстренного использования в США 11 декабря. Вакцинация началась на прошлой неделе.

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