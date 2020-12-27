Созданы комфортные условия для подготовки молодых спортсменов.

В СКО открыли новый хоккейный корт, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Кумар Аксакалов.

Сегодня в районе Габита Мусрепова на один спортивный объект стало больше. В Новоишимке открылся новый хоккейный корт "Sunqar" рядом со стадионом и физкультурно-оздоровительным комплексом. Созданы комфортные условия для подготовки молодых спортсменов, - написал глава региона.

В этом году в 5 райцентрах СКО строят хоккейные корты. До конца года откроют хоккейный корт в Мамлютке. В январе - в Булаево и Тимирязево. В 2021 году за счет бюджета будет построено еще 7 хоккейных кортов.

Нам нужно в каждом районе открыть хоккейный корт, физкультурно-оздоровительный комплекс рядом со стадионом. Своего рода "мини олимпийская деревня", где можно проводить регулярные чемпионаты по футболу, хоккею, баскетболу и волейболу. В этом году в райцентрах началось строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов, которые станут центром спортивных баталий, - заключил аким области.

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