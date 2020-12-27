Один из главных долгостроев Нур-Султана введен в эксплуатацию

В данном ЖК более 600 обманутых семей.

Долгострой с восьмилетней историей – ЖК "Жагалау-3", блок 30 – введен в эксплуатацию. На подходе – выдача жителям технических паспортов, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в "Инстаграме" написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает официальный сайт акимата.

В преддверии Нового года поставили точку в истории одного из главных долгостроев города! Это многострадальный долгострой с восьмилетней историей – ЖК "Жагалау-3", блок 30. Сам дом уже ввели в эксплуатацию. Сейчас на подходе выдача жителям технических паспортов, которые позволят жильцам прописаться в своих долгожданных квартирах, прикрепиться семьям к поликлинике, детям пойти в школу, детский сад и т.д.

В данном ЖК более 600 обманутых семей. В наши первые встречи жильцы не верили, что смогут заехать в свои долгожданные квартиры. Но шаг за шагом мы шли к цели по завершению строительства данного долгостроя.

Проблемных вопросов было много: это и фасад, и инженерные сети (водоснабжение, отопление, канализация, электричество), внутренняя отделка подъездов, лифты, отсутствие полного перечня документов, благоустройство и т.д.

Теперь же большая часть вопросов решена, остались некоторые технические моменты, над которыми работают специалисты, – написал Алтай Кульгинов.

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