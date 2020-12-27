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Мужчина умер в метро во время задержания полицией в Москве

Мужчина вел себя неадекватно и пытался сломать банкомат.

Фото : gazeta.ru27 декабря 2020, 14:52

Мужчина умер во время задержания на станции "Щукинская" московского метро, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

26 декабря около 18:00 мск в вестибюле станции метро "Щукинская" мужчина начал неадекватно себя вести и пытался сломать банкомат, не реагируя на замечания полицейских. Правоохранители решили доставить его в отел для разбирательства.

Он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление. В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина, - сказали в ведомстве.

Проводится проверка, в том числе устанавливается причина смерти.


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