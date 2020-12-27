По программе "Экономика простых вещей" в ЗКО реализуются 220 проектов

В рамках данной программы по области осуществляется сопровождение по 232 проектам на общую сумму 30,7 млрд тенге.

На сегодняшний день в рамках данной программы по области осуществляется сопровождение по 232 проектам на общую сумму 30,7 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

Из них одобрено 220 проектов на сумму 24,5 млрд тенге, 193 проекта профинансированы через агарно-кредитные организации, 27 проектов через банки второго уровня. Успешно реализуются такие проекты, как "Модернизация производственного комплекса по переработке стекла" ТОО "Стекло-сервис" – сумма проекта 510 млн тенге, "Производство панельных радиаторов" ТОО "Уральский трансформаторный завод" – на сумму 1,9 млрд тенге, "Приобретение магнитно-резонансного томографа" АО "Талап" – сумма проекта 860 млн тенге и другие.

Наибольшую долю занимают проекты в сфере АПК, в производстве и переработке сельхозпродукции – 70,8%, в обрабатывающей промышленности – 15,3%, в сфере услуг – 13,9%. Большое количество проектов активизируется в Уральске, Сырымском, Акжаикском районах. В результате создано 258 новых рабочих мест, приобретено свыше 11 тысяч голов скота и закуплено 28 единиц сельскохозяйственной техники, – отметил руководитель Региональной палаты предпринимателей Бакдаулет Ибраимов.

В рамках программы "ДКБ-2025" кредиты банков второго уровня для предпринимателей выдаются под 6%, максимальная сумма кредита до 7 млрд тенге, при отсутствии достаточного залога кредит гарантируется до 85% для начинающих предпринимателей и до 50% для действующих. По программе "ДКБ-2025" в ЗКО в этом году выделено 2,2 млрд тенге, из них на субсидирование процентной ставки одобренных 190 проектов направлено 1,4 млрд тенге, выплачено вознаграждений по выданным гарантиям на сумму 476,2 млн тенге, грантовым финансированием поддержаны 80 проектов на сумму 336 млн тенге.

Как отметил директор регионального филиала АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по ЗКО Асет Тлемисов, в 2020 году в рамках различных финансовых программ в регионе было поддержано свыше 3,2 тыс. проектов на общую сумму 288 млрд тенге. При нехватке залогового обеспечения предприниматели могут получить гарантии фонда до 85%. Путем частичного гарантирования по кредитам в регионе заключены 236 договоров на общую сумму кредитов 10,4 млрд тенге за 11 месяцев 2020 года, и по сравнению с количеством проектов 2019 года прирост составил 156%.

В рамках субсидирования ставки вознаграждения в области было поддержано свыше 1 тыс. проектов, на общую сумму кредитов 158,2 млрд тенге. По сравнению с количеством проектов за 2019 год прирост составил 32%. Наиболее активными в реализации данного инструмента являются АО "Народный Банк Казахстана" – 71 проект (37%) и ДБ АО "Сбербанк" – 52 проекта (27%).

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