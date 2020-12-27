В ЗКО собрали 292 тысячи тонн зерна

В рамках второго культурооборота планируют вырастить не менее 400 тонн тепличных овощей.

Всего земледелием по области занимаются 600 хозяйств, из них более 200 специализируются на выращивании овощей, сообщает zakon.kz.

В этом году они засеяли зерновыми культурами 228 тыс. га, масличными культурами – 118,1 тыс. га, картофелем – 4,1 тыс. га, овощами – с 3 331 га и бахчевыми – 1,7 га. По итогам уборки валовый сбор зерна составил 292 тыс. тонн, что на 30 тыс. больше уровня прошлого года. Средняя урожайность зерна в этом году выросла на 3 центнера – 12,9 ц/га.

По данным областного управления сельского хозяйства, с начала 2020 года западноказахстанские сельхозпроизводители реализовали на экспорт 133,8 тыс. тонн зерновых культур, кукурузы и нута. Самые большие экспортные поставки зерна наши фермеры отгрузили в Узбекистан – 110,4 тыс. тонн, Афганистан – 11,5 тыс. тонн и Таджикистан – 7,8 тыс. тонн.

За 11 месяцев этого года было экспортировано свыше 31 тыс. тонн местной муки: из них почти 14 тыс. тонн – в Афганистан, 9,8 тыс. тонн – в Россию, 5,2 тыс. тонн – в Турк-менистан. На экспорт из ЗКО ушло более 56,2 тыс. тонн подсолнечника, большей частью – 35 тыс. тонн – в Узбекистан, еще 5 тыс. тонн – в Китай и 2,5 тыс. тонн – в Таджикистан. Китай приобрел у местного маслозавода "Теректі май зауыты" свыше 2,5 тыс. тонн подсолнечного масла.

В связи с маловодным периодом в нашей области идет работа по приобретению дождевальных машин, которые экономят 30-60% поливной воды. Хозяйства приобретают их сами – в области таких установок 54, из них 44 были приобретены за последние два года. Бәйтерек, Теректинский, Казталовский районы – везде, где есть возможность из каналов воду использовать для полива, эти дождевальные машины используют.

Для того, чтобы сохранить запас выращенных овощей на зиму, в области функционируют 57 овощехранилищ общей вместимостью 44 тыс. тонн. Сейчас идет строительство двух овощехранилищ емкостью по 4 тыс. тонн каждое – в СПК "Рубежинское" и ТОО "Baystone". Еще 3 крестьянских хозяйства – ТОО "Гепард-Агро", ТОО "Жайма", к/х "Руслан" – в Теректе и Бәйтереке планируют до 2023 года построить собственные овощехранилища общей емкостью 7 тыс. тонн. И таким образом, население области получит возможность всю зиму покупать не привозные, а местные овощи.

Что касается обеспечения населения тепличными овощами в межсезонный период, в области есть 96 теплиц общей площадью 70 тыс. квадратов. В начале этого года – по итогам первого культурооборота хозяйства собрали в своих парниках и теплицах 397 тонн огурцов и помидоров. В рамках второго культурооборота планируют вырастить не менее 400 тонн тепличных овощей. Но это будет уже в феврале 2021 года. Сейчас в области идет работа по возведению нескольких промышленных тепличных комплексов в черте областного центра, в районе Байтерек, Теректинском районе.

"За 2020 год крестьянские хозяйства, занятые выращиванием зерна и овощей, приобрели в лизинг более 800 единиц техники. Это современные трактора, посевные комплексы, комбайны. В 95% случаях фермеры собрали документы и смогли получить поддержку государства – субсидии в размере 25% от стоимости закупленной техники. За год фермеры приобрели 7 поливальных установок – и все 7 хозяйств получили от государства помощь – возврат части затраченных на покупку оборудования в размере 25%", – отметил руководитель отдела земледелия областного управления сельского хозяйства Куанышкали Исимов.

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