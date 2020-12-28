Горячие новости
Читайте также

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Владельцы iPhone 4 или более старых версий Android не смогут пользоваться приложением.

Фото : Pixabay28 декабря 2020, 01:56

WhatsApp больше не будет поддерживаться на устройствах, работающих под управлением старых операционных систем, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Изменения коснутся всех, кто в настоящее время использует iOS9 или старше или Android 4.0.3 - чтобы продолжать использовать WhatsApp, вам нужно будет обновить свою операционную систему.

Владельцы iPhone 4 или более старых версий Android вообще не смогут пользоваться приложением.

В прошлом месяце WhatsApp выпустил долгожданную функцию "исчезающие сообщения".

После включения режима сообщения, отправленные в индивидуальном или групповом чате, исчезнут через семь дней.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты