WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Владельцы iPhone 4 или более старых версий Android не смогут пользоваться приложением.

WhatsApp больше не будет поддерживаться на устройствах, работающих под управлением старых операционных систем, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Изменения коснутся всех, кто в настоящее время использует iOS9 или старше или Android 4.0.3 - чтобы продолжать использовать WhatsApp, вам нужно будет обновить свою операционную систему.

Владельцы iPhone 4 или более старых версий Android вообще не смогут пользоваться приложением.

В прошлом месяце WhatsApp выпустил долгожданную функцию "исчезающие сообщения".

После включения режима сообщения, отправленные в индивидуальном или групповом чате, исчезнут через семь дней.

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