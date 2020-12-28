Биолог оценила эффективность антител к коронавирусу против нового штамма
Эксперт отметила, что возможность повторного заражения не исключена.
Фото : zakon.kz.28 декабря 2020, 06:15
Биолог Анча Баранова оценила эффективность антител к коронавирусу против нового штамма, который выявили в Великобритании в декабре этого года, сообщает zakon.kz.
Об этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона рассказала РИА Новости.
По ее словам, те, кто уже переболели вирусом, могут оказаться не полностью защищенными перед новой мутацией.
Эксперт отметила, что возможность повторного заражения не исключена. Она также подчеркнула, что это зависит, прежде всего, от того, какие антитела выработались у пациента во время болезни.
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