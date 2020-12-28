Горячие новости
Читайте также

Биолог оценила эффективность антител к коронавирусу против нового штамма

Эксперт отметила, что возможность повторного заражения не исключена.

Фото : zakon.kz.28 декабря 2020, 06:15

Биолог Анча Баранова оценила эффективность антител к коронавирусу против нового штамма, который выявили в Великобритании в декабре этого года, сообщает zakon.kz.

Об этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона рассказала РИА Новости.

По ее словам, те, кто уже переболели вирусом, могут оказаться не полностью защищенными перед новой мутацией.

Эксперт отметила, что возможность повторного заражения не исключена. Она также подчеркнула, что это зависит, прежде всего, от того, какие антитела выработались у пациента во время болезни.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты