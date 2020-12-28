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Роналду или Месси: Назван лучший футболист века

Уходящее десятилетие стало годами соперничества между Месси и Роналду, которые попеременно выигрывали "Золотой мяч".

Фото : trbna28 декабря 2020, 06:45

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получил приз Globe Soccer Awards как лучший футболист XXI века, сообщает zakon.kz.

На победу в этой номинации также претендовали лидер "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах и бразильский нападающий Роналдиньо, сообщается в Twitter премии.

Уходящее десятилетие стало годами соперничества между Месси и Роналду, которые попеременно выигрывали "Золотой мяч".

В последнее время, впрочем, в игре каждого из них наметился спад. "Ювентус" и "Барселона" уже не могут составить конкуренцию "Баварии" и "Ливерпулю" в борьбе за победу в Лиге чемпионов.


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