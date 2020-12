Роналду или Месси: Назван лучший футболист века

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получил приз Globe Soccer Awards как лучший футболист XXI века, сообщает zakon.kz.

На победу в этой номинации также претендовали лидер "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах и бразильский нападающий Роналдиньо, сообщается в Twitter премии.

Уходящее десятилетие стало годами соперничества между Месси и Роналду, которые попеременно выигрывали "Золотой мяч".

В последнее время, впрочем, в игре каждого из них наметился спад. "Ювентус" и "Барселона" уже не могут составить конкуренцию "Баварии" и "Ливерпулю" в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

???? ???????? CRISTIANO RONALDO presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey