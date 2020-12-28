Стало известно, когда может состояться третий бой Головкин — "Канело"
Головкин является одним из трех соперников, рассматриваемых на бой Альвареса в 2021 году.
Фото : sports.kz28 декабря 2020, 07:45
Как пишет журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз, казахстанский боксер Геннадий Головкин является одним из трех соперников, рассматриваемых на бой Сауля Альвареса в мае 2021 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
В первом поединке по соглашению о двух боях на DAZN „Канело“ защитит свои титулы WBA/WBC в суперсреднем весе против обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма.
Для второго боя „Канело“ в рамках сделки с DAZN есть три варианта: Билли Джо Сондерс, Калеб Плант, Геннадий Головкин, — пишет автор.
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