Ракеты "Протон" с Байконура начнут запускать в три раза чаще
График пусков на 2021 год пока не утвержден.
Фото : lenta28 декабря 2020, 07:55
Три пуска ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" с космодрома Байконур планируются в следующем году, это в три раза больше, чем в 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
В 2020 году был осуществлен один пуск "Протона" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103".
В следующем году намечаются три пуска "Протона-М, - рассказал источник агентства в ракетно-космической отрасли.
В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что график пусков на 2021 год пока не утвержден.
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