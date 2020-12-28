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Посольство КНР передало средства первой необходимости благотворительным организациям

Руководители организаций приняли благодарность.

Фото : посольства28 декабря 2020, 09:27

В преддверии празднования Дня Независимости было организовано благотворительное мероприятие, на котором Посольство КНР в РК, китайский банк, Филиал China Construction Bank Corporation Astana Branch передали предметы первой необходимости и противоэпидемические средства общественным благотворительным организациям.

В частности, помощь получили ГККП "Центр Социального Обслуживания "Шарапату" акимата Нур-Султана, ЧОУ "SOS Детская Деревня Астана" и частный Благотворительный Фонд "Адал Ниет Астана".

В свою очередь руководители организаций выразили благодарность Посольству КНР в РК и Банку за поддержку.

Дети обожают сухие бассейны с шариками. Банк как раз нам подарил ограждения, - сказала директор "SOS Детская Деревня Астана" Зауреш Арыстанова. - Мы будем строить детскую площадку и дети будут очень рады.

По словам генерального директора Банка Ван Сунхуа, День Независимости – очень важный праздник в Казахстане. В этот особый момент он искренне поздравил детей и пожилых людей с приближающимся праздником и пожелал крепкого здоровья пожилым людям и детям.

Мероприятие прошло благодаря лично пожертвованным средствам сотрудников филиала.

На мероприятии были переданы более 700 противоэпидемических санитарных сумок от Посольства и постельные принадлежности, развивающие игрушки, приобретенные на средства сотрудников Банка на общую сумму 3,85 млн тенге.


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