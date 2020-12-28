Железная дорога - как метод борьбы с опустыниванием

Общая протяженность железной дороги Голмо — Корла составляет 1206 км.

После того, как участок железной дороги Голмо — Корла был официально открыт для движения, в Синьцзяне появилась еще одна железная дорога.

Общая протяженность железной дороги Голмо — Корла составляет 1206 км. Она начинается от города Голмо в провинции Цинхай, проходит через уезды Жоцян и Лоп-Нур в Синьцзяне, далее проходит через пустыни Такла-Макан и Кумтаг и заканчивается в городе Корла. Общая протяженность участка Синьцзяна составляет 734 км, из них 390 км - песчаный участок, образовавшийся из-за ветра. Навеянный песок, поток песка из пустыни Гоби и эоловая эрозия являются обычными явлениями в данной местности.

Несмотря на то, что мы старались избежать песчаных участков в выборе маршрута, более половины дороги все равно имеет разную степень навеянных песков. Поэтому мы приняли различные меры, включая инженерные ветрозащитные полосы и фиксацию песков растениями, - рассказывает главный инженер проекта строительства железной дороги Голмо - Корла компании China Railway First Survey and Design Institute Group Ltd. Фэн Дэцюань.

От уезда Лоп-Нур до уезда Жоцян железная дорога Голмо - Корла проходит через западную окраину пустыни Такла-Макан.

По пути путешественники увидят, что железнодорожное полотно подобно хребту в пустыне приподнимается и опускается, а тростниковые заграждения тянутся по всему пути.

За пределами железнодорожной линии была построена почти 400-километровая "великая стена", защищающая от ветра и песка, которая блокировала большую часть песка за пределами железнодорожной линии, - объясняет Фэн Дэцюань. - Кроме этого, чтобы своевременно узнать о скоплении песка, на железной дороге также была установлена система мониторинга в режиме реального времени. Камеры были установлены вдоль линии, чтобы наблюдать за песчаными участками дороги и обеспечить безопасность движения поездов.

Помимо преодоления серьезной проблемы ветра и песка, еще одной сложной проблемой для строителей стал вопрос, как защитить экологическую среду вдоль всего пути.

Железная дорога Голмо - Корла проходит через оригинальный заповедник тополиных лесов, национальный природный заповедник диких верблюдов, водно-болотные угодья на озере Тайтма и другие достопримечательности, вдоль которых находятся богатые животные и растительные ресурсы.

Изначально при выборе маршрута мы избегали и держались подальше из районов дикой природы, включая тополиные леса, экологические леса государственного значения и ветрозащитные пояса, - отмечает Фэн Дэцюань.

Когда поезд начал подъезжать к озеру Тайтма, вид за окном привлек внимание многих пассажиров. Голубое озеро начало замерзать, а над тростниками кружились птицы, что создало уникальную картину в пустыне.

Через озеро с юга на север проходит мост, который является самым длинным железнодорожным мостом в Синьцзяне.

Чтобы защитить экологическую среду озера, мы отказались от более экономичной формы проезда по земле и использовали эстакадный мост, пересекающий территорию озера. Конструкция моста увеличилась с первоначальных 7,5 км до 24,5 км. Он не только обеспечивает естественный поток воды озера, но также оставляет проход для диких животных, живущих в районе озера, - говорит Фэн Дэцюань.

Когда поезд проезжал через национальный заповедник диких верблюдов Лобнор, я заметил, что этот участок железной дороги в основном проходит по мосту. Всего в заповеднике был построен 31 мост высотой более 5 метров, чтобы облегчить переход животных и избежать воздействия на их миграцию.

Железная дорога Голмо — Корла - это экологически чистая, без вреда окружающей среде дорога, ведущая в Синьцзян и из него. Это также первый железнодорожный проект в Синьцзяне, в котором внедрена система экологического контроля, которая реализовала "беспроигрышный" вариант строительства железных дорог, - отмечает секретарь партийного комитета главного управления строительства железной дороги Корла China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd., Тан Циншань.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!