В Казахстане обновился список регионов "красной" зоны по коронавирусу
Нур-Султан и Алматы - в "желтой" зоне.
Фото : inbusiness.kz28 декабря 2020, 11:13
Четыре области находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса, сообщает zakon.kz.
К ним относятся Атырауская, Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 декабря, в "желтой" зоне расположились Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская область.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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