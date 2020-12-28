В Казахстане обновился список регионов "красной" зоны по коронавирусу

Нур-Султан и Алматы - в "желтой" зоне.

Четыре области находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса, сообщает zakon.kz.

К ним относятся Атырауская, Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 декабря, в "желтой" зоне расположились Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская область.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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