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Неделя началась с небольшого ослабления тенге

Доллар подорожал на 0,30 тенге.

Фото : Rt.com28 декабря 2020, 11:18

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,79 (+ 0,30) тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,5-421,7 тенге, евро – 513-515 тенге, рос. рубль - 5,65-5,73 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть немного понизились 28 декабря.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,10%, составив $48,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 0,23% — до $51,22 за баррель.


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