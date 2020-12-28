Суицид курсанта в академии МВД: доводы родителей проверят на достоверность
Ход проверки контролируется лично министром внутренних дел.
Министерство внутренних дел проверяет обстоятельства смерти курсанта Алматинской академии, сообщает МИА "Казинформ".
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев прибыл совместно с комиссией для проведения проверки деятельности Академии МВД по факту смерти курсанта 3 курса среднетехнического факультета Утегенова Саламата Утегеновича. От лица Министерства внутренних дел мы хотели бы выразить соболезнования родным и близким Саламата, - сообщил начальник департамента кадровой политики МВД Айдар Сайтбеков.
В рамках комплексной проверки, по его словам, проведено социологическое исследование.
Согласно нему установлено, что Утегенов часто занимал различные суммы денежных средств у своих сокурсников, а также делал онлайн-ставки в букмекерской конторе. Достоверность доводов родителей, а также организация учебно-воспитательного процесса в академии, морально-психологический климат в коллективе в настоящее время проверяется, - отметил он.
Ход проверки контролируется лично министром внутренних дел, он посетил Академию, встретился с сокурсниками Утегенова, а также с преподавательским составом Академии. Правовая оценка происшедшего будет дана по окончании проведения досудебного расследования, - заключил А. Сайтбеков.
13 декабря 19-летнего Саламата Утегенова, курсанта алматинской академии МВД, нашли повешенным в подсобном помещении столовой. Родственники погибшего рассказали полную историю обучения парня в алматинской академии МВД, заявив о постоянных денежных поборах в стенах учреждения. Перед смертью Саламат просил у старшего брата крупную сумму денег.
На следующий день после публикации статьи от занимаемой должности был освобожден начальник алматинской академии МВД Омербай Смаилов. Вместе с ним от занимаемых должностей были освобождены еще 6 сотрудников, а в учебное заведение с проверкой были направлены сотрудники департаментов внутреннего аудита, кадровой политики и собственной безопасности министерства. Аналогичные проверки с начала следующего года пообещали провести во всех учебных заведениях МВД.
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