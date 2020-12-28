Сколько твитов сделал Токаев в 2020 году

Об этом рассказал его пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента Берик Уали рассказал, сколько твитов сделал Касым-Жомарт Токаев в этом году, передает zakon.kz.

В нынешнем году Президент разместил свыше 630 сообщений в Twitter и 30 постов в Instagram, - сказал он в интервью "Казахстанской правде".

Уали также рассказал, как реализуются поручения, которые Токаев дает в Twitter:

К примеру, Касым-Жомарт Кемелевич высказал обеспокоенность в связи с варварским отношением к уникальному озеру Кобейтуз в Акмолинской области. Были даны поручения соответствующим министерствам. Благодаря этому удалось сохранить и защитить одну из природных достопримечательностей Казахстана. Сегодня ведется работа по экологическому просвещению.

Продолжается повальное бескультурье граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесённый нашими соотечественниками уникальному «розовому» озеру Кобейтуз. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 21, 2020

Также Берик Уали напомнил о том, что президент поддержал предложение ряда депутатов и граж­дан о более широком использовании государственных символов Казахстана, и поручил внести изменения в действующее законодательство. В итоге было принято постановление, которое разрешило казахстанцам вывешивать флаг в общественных местах, на балконах домов и зданиях.

Парламенттің бірқатар депутаттары мен патриот азаматтардың еліміздің мемлекеттік рәміздерін, атап айтқанда, ҚР мемлекеттік туын кеңінен қолдану туралы ұсынысын қолдаймын. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 27, 2020

Он отметил, что благодаря реакции Токаева было пересмотрено решение о строительстве гостиницы на территории заповедника Бозжыра в Мангистауской области. Президент также обратил внимание на вопиющий факт вырубки здоровых деревьев по улице Толе-би в Алматы и поручил акиму города провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности.

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